روسيا تسجل أكثر من 180 ألف إصابة جديدة بكورونا

2022/02/14 | 13:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الاثنين عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 180456 إصابة مؤكدة بكورونا (مقابل 197949 إصابة في اليوم السابق).ونقل 10451 مصابا بمرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا إلى المستشفى في البلاد منذ أمس.وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في روسيا خلال آخر 24 ساعة بواقع […]

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