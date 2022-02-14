رئيس القضاء الأعلى يدعو مجلس النواب إلى تعديل المواد الدستورية: أمامكم مسؤولية تاريخية

2022/02/14 | 13:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب أمام مسؤولية تأريخية وواجب وطني يتمثل بضرورة العمل على تعديل المواد الدستورية القابلة لإعادة الصياغة، مبيناً أن النصوص الدستورية التي تبرز الحاجة لتعديلها هي المواد التي تسببت أحكامها في تعثر تشكيل السلطات التي تشترط.وقال زيدان في بيان تلقى …

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