الكويت: نصف الأطفال غير قادرين على القراءة

2022/02/14 | 13:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حذر الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت خالد المهدي، من “فقر التعليم” في بلاده، كاشفا النقاب عن أن أكثر من نصف الأطفال بعمر 10 سنوات غير قادرين على قراءة وفهم النص البسيط.جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المنتدى التعليمي الأول للعام 2022، بعنوان “التوجهات الوطنية والعالمية في تطوير التعليم”والذي يستمر حتى الأربعاء […]

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