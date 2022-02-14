للعام العاشر على التوالي.. مشاريع بقيمة 200 مليار دينار مجرد اطلال في ديالى

2022/02/14 | 13:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد مسؤول حكومي، الاثنين، أن مشاريع خدمية بقيمة 200 مليار دينار مجرد اطلال للعام الـ10 على التوالي في ديالى.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان “لعنة تلكؤ المشاريع الاستراتيجية في البعد الخدمي في بعقوبة وضواحيها لاتزال حاضرة رغم اهمية تلك المشاريع في انهاء نقص الخدمات لالاف العوائل”.واضاف الحيالي،ان” […]

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