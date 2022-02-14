2022/02/14 | 13:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلصت وزارة النفط، اليوم الاثنين، إجازة منتسبيها المصابين بفيروس بكورونا من ٣٠ يوما إلى ١٥ يومآ، فيما بينت أن الموظف المعين بعقد يعامل معاملة الموظف على الملاك الدائم في الاجازة.وبحسب وثيقة، حصلت وكالة ايرث نيوز، على نسخة منها، فان وزير النفط وافق على أن تكون الاجازة الالزامية الممنوحة للموظف المصاب بفيروس كورونا (15) خمسة […]

ظهرت المقالة بالوثيقة..



وزارة النفط تقلص مدة إجازة منتسبيها المصابين بكورونا من 30 الى 15 يوما أولاً على ايرث نيوز.

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