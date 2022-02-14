الحشد الشعبي يدخل “سلاحا مهما” في 5 قواطع بديالى

2022/02/14 | 13:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن ادخال سلاح جديد في 5 قواطع في ديالى لمواجهة الارهاب.وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قيادة الحشد الشعبي في قاطع ديالى ماضية في ستراتيجية ادخال التقنيات الحديثة في الحرب على الارهاب خاصة وان الويته تنتشر في مناطق ذات تضاريس معقدة جدا تستلزم […]

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