2022/02/14 | 13:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت ريبيكا جيت وعائلتها في معرض ولاية فلوريدا، ليلة السبت عندما سمعت فجأة صرخات، حيث سقطت فتاة صغيرة من السماء من أحد الألعاب وهرع المسعفون إلى مكان الحادث لإخراجها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. ذعر بسبب سقوط طفلة من لعبة على ارتفاع عال) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. ذعر بسبب سقوط طفلة من لعبة على ارتفاع عال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).