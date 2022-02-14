2022/02/14 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2b0cJDSKjZk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل تكفي قنينة زيت ابن وزير لشهرين؟ .. مفردات البطاقة التموينية | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل تكفي قنينة زيت ابن وزير لشهرين؟ .. مفردات البطاقة التموينية | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).