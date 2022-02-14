2022/02/14 | 13:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BVSfelHhpMk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل خطر الموجة الرابعة من فيروس كورونا ما زال قائماً؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل خطر الموجة الرابعة من فيروس كورونا ما زال قائماً؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).