تعاون عراقي لبناني لنقل البضائع

2022/02/14 | 13:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / التقى وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي،اليوم الاحد نظيره اللبناني علي حميه على هامش زيارلاة الاخير الى بغداد.وذكر بيان للوزارة انه تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين من ناحية نقل البضائع.وكان وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية وصل الى بغداد امس./انتهى3

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