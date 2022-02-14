كاميرات واسلاك.. القوات الامنية تعزز إجراءات تحصين الشريط الحدودي مع سوريا

2022/02/14 | 13:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..اكد قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي ، الإثنين ، ان القوات الامنية احاطت الشريط الحدودي بمنظومة كاميرات حرارية متطورة واسلاك شائكة يصعب اختراقها.وقال الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” القوات الامنية شرعت بعملية نصب كاميرات مراقبة واسلاك شائكة تحيط الشريط الحدودي مع سوريا من صحراء قضاء القائم […]

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