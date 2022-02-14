قيادة العمليات: الوضع الأمني في ميسان مستقر

2022/02/14 | 13:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – واع

أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الاثنين، عن استقرار الوضع الأمني بالمحافظة، فيما وجهت رسالة الى الأهالي.

وقال قائد العمليات اللواء الركن محمد الزبيدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "بعد صدور الأوامر من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بتشكيل قيادة عمليات ميسان وتسلّمنا مهام القيادة، تمّ إعداد خطة أمنية لمعالجة الواقع الأمني في المحافظة".

وأضاف، أن "الخطة تضمنت متابعة المطلوبين كافة والقاء القبض على عدد كبير منهم، أضافة إلى الاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والأعتدة في مناطق مختلفة في المحافظة من خلال عمليات التفتيش والدهم"، مؤكداً أنه "تم حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للتعليمات الصادرة من المراجع".

وأشار إلى أن "الوضع الأمني حالياً مستتب، ونأمل بأن يتحسن نحو أفضل في مرور الوقت "، مطمئناً "أهالي ميسان بأن خطتنا الأمنية مستمرة لحين تحقيق الأمن والأمان في هذه المحافظة".

ودعا الزبيدي المواطنين كافة إلى "التعاون مع الأجهزة الأمنية خدمة للصالح العام".

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