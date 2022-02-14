رئاسة البرلمان تدعو الحكومة الى حلول واقعية لمعالجة ارتفاع الاسعار ومحاسبة المتلاعبين

2022/02/14 | 13:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي حاكم الزاملي، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى التحرك العاجل للوقوف على أسباب الارتفاع الكبير بأسعار مادة الطحين، وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية والوضع المعاشي لذوي الدخل المحدود.وطالب الزاملي في كتاب رسمي موجه للحكومة، بوضع الحلول الواقعية والمدروسة لمعالجة اسباب ارتفاع الاسعار …

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