2022/02/14 | 13:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي يؤكد حرص الحكومة على تفعيل الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 13:50

واع/

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