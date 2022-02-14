2022/02/14 | 13:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن تحالف الفتح علي تركي، الاثنين، عزم تحالفه فتح ملفات فساد جديدة ابرزها مشروع مد انبوب نفط العقبة، مبينا ان المحكمة الاتحادية انتصرت للقانون.وقال تركي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” قرار المحكمة بشان استبعاد هوشيار زيباري كان له اثر ايجابي على محاسبة الفاسدين”.واضاف ان ” زيباري كان متهما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يحرك ملف فساد خطير بعد قرار الاتحادية بشأن زيباري) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح يحرك ملف فساد خطير بعد قرار الاتحادية بشأن زيباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).