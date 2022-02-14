الكاظمي والسفير الصيني يبحثان التعاون التجاري المشترك

2022/02/14 | 14:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مع السفير الصيني لدى العراق التعاون التجاري المشترك بين بغداد وبكين.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “الكاظمي، استقبل، اليوم الإثنين، سفير جمهورية الصين الشعبية في بغداد تشانغ تاو بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق”.وأثنى الكاظمي، بحسب البيان، على “جهود […]

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