مستوطنون يجرفون أراضي الفلسطينيين في طولكرم

2022/02/14 | 14:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… جَرف مستوطنون، اليوم الاثنين، مساحات من أراضي قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، واقتلعوا عشرات أشجار الزيتون، لصالح شق طريق استيطانية.وأفادت مصادر فلسطينية بأن الأراضي التي جرفها المستوطنون والأشجار المقتلعة تعود ملكيتها لآل حامد.وقال الناشط في مجال الدفاع عن الأراضي في شوفة تحسين حامد لـ”وفا”، إنهم تفاجأوا صباح اليوم وعند توجههم للعمل في […]

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