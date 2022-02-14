الكاظمي يؤكد حرص الحكومة على تفعيل الاتفاقية العراقية الصينية

2022/02/14 | 14:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، سفير جمهورية الصين الشعبية في بغداد تشانغ تاو، بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق.وأثنى الكاظمي، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، على جهود السفير الصيني خلال فترة مهامه في العراق، مشيداً بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطلع العراق إلى تطويرها، …

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