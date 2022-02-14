قطع طريق ستراتيجي يربط بغداد بصلاح الدين

2022/02/14 | 14:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أفاد مصدر حكومي، الاثنين، بأن طريق بغداد –صلاح الدين الاستراتيجي قطع بالكامل بسبب حادث سير.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” شاحنة تحمل اكثر من 30 طن من البضائع اصطدمت بجسر لعبور المشاة في منطقة المشاهدة شمال بغداد ما ادى الى انهياره بالكامل وقطع طريق بغداد- صلاح الدين بشكل تام”.واضاف المصدر،ان” الجهد […]

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