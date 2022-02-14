وسط المطالبات الشعبية.. حراك برلماني لإعادة سعر صرف الدولار الى وضعه السابق

2022/02/14 | 14:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساهم في زيادة نسبة الفقر بشكل كبير.

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