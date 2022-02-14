وكالة الاستخبارات تضبط 5 أطنان من الأدوية المهربة في أحد المذاخر

2022/02/14 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ،اليوم الاثنين، من ضبط كميات كبيرة من الادوية المهربة تقدر بخمسة اطنان.

وقالت خلية الاعلام الامني ان الوكالة تلقت معلومات بوجود مذخر يتاجر بالادوية المهربة وغير الخاضعة للفحص والسيطرة النوعية في وزارة الصحة وقامت بالتعاون مع مفارز تفتيش الصحة بتفتيش أحد المذاخر وضبط كميات كبيرة من الادوية وتقدر بخمسة اطنان والقاء القبض على متهمين اثنين بمنطقة السعدون في بغداد مشيرة الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والمضبوطات.

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