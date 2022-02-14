الإطار سيعقد اجتماعا لتحديد موقفه من انتخاب رئيس جديد للجمهورية

2022/02/14 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المقرر ان يعقد الإطار التنسيقي اجتماعاً جديداً لتحديد موقفه من انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وقالت مصادر مطلعة ان قوى الإطار التنسيقي ستعقد اجتماعاً لمناقشة آخر التطورات على الساحة السياسية، وتحديد موقف الإطار من أزمة تسمية رئيس الجمهورية الجديد، خصوصاً بعد استبعاد هوشيار زيباري.

كما ولفت المصدر الى أن “الاجتماع سيعقد في منزل زعيم المجلس الاعلى همام حمودي.

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