هيفاء وهبي بالوردي وسيرين عبد النور ونور عمرو دياب بالأحمر.. رسائل وتلميحات المشاهير في عيد الحب

2022/02/14 | 14:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرص العديد من المشاهير العرب على الاحتفال بعيد الحب، بجلسات تصوير خاصة، أو توجيه الرسائل لأحبتهم، ومتابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم من كانت رسائله عبارة عن تلميحات طريفة

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