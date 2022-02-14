دعوات لمحاسبة زيباري بعد تهجمه على القضاء اثر استبعاده من السباق الرئاسي

2022/02/14 | 14:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي , الاثنين , ان ما صدر من قبل هوشيار زيباري من تهجم على القضاء والمحكمة الاتحادية بعد قرارها الأخير ينم على عدم احترام المؤسسات القضائية، مشيرا الى أنه بإمكان الادعاء العام محاسبته وفق القانون.وقال الركابي في تصريح لـ / المعلومة / , ان […]

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