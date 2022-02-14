مجموعة السبع تهدد بفرض

2022/02/14 | 14:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزراء مالية دول مجموعة السبع،الاثنين، استعداد بلادهم لفرض عقوبات اقتصادية ومالية ذات "عواقب هائلة وفورية على الاقتصاد الروسي، في حين طالبت ألمانيا موسكو بتقديم "إشارات فورية" على وقف التصعيد في الأزمة الأوكرانية.

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