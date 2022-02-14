فالح الخزعلي : انخفاض اعداد النخيل يمثل انتكاسة للامن الغذائي

2022/02/14 | 14:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اكد النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي ضرورة اعادة غابات النخيل في البصرة ، مشيرا الى استحصال الموافقات لاستيراد الفسائل النسيجية .وقال الخزعلي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / :" في عام ١٩٣٣ كانت في العراق ٣٠ مليون نخلة وحاليا ١٤ مليون نخلة ، وهذا يمثل انتكاسة في الامن الغذائي ".واضاف :" على الحكومة الاتحادية ان تكون اكثر جدية لدعم الامن الغذائي من خلال دعم المشاريع الزراعية"./انتهى

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