القبض على متهم بحوزته كيلوغرام من المخدرات في ميسان

2022/02/14 | 14:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت القوات الامنية القبض على متهم بتجارة المخدرات ، جنوبي ميسان .وذكر بيان لمديرية شرطة ميسان :" ان المتهم من سكنة محافظة البصرة ، وقد القي القبض عليه في احدى نقاط التفتيش ، و ضبطت بحوزته كمية كيلو غرام واحد من مادة الكريستال المخدرة"./ انتهى

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