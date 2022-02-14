الكاظمي: الحكومة حريصة على تفعيل الاتفاقية الإطارية العراقية - الصينية

2022/02/14 | 14:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الإثنين، على تفعيل الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، وذلك خلال استقباله السفير الصيني لدى بغداد تشانغ تاو.

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وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقى "ناس" نسخة منه، (14 شباط 2022)، "استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، سفير جمهورية الصين الشعبية في بغداد تشانغ تاو بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق، وأثنى الكاظمي على جهود السفير الصيني خلال فترة مهامه في العراق، وأشاد بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطلع العراق إلى تطويرها، وهي علاقات شراكة توّجت بالمزيد من التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات الاقتصادية، والتجارية، والثقافية، وكذلك في مجالات الطاقة، والاستثمار، والأمن".

وأضاف البيان، "وأكد الكاظمي حرص الحكومة على تفعيل الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، والتنسيق العالي بين البلدين في تنفيذ كامل فقراتها، كما أبدى ترحيب الحكومة العراقية بالشركات الصينية، وتقديم التسهيلات اللازمة لها، وتذليل العقبات التي تواجهها".

من جانبه، أكد السفير الصيني تشانغ تاو دعم حكومة بلاده للعراق وتطلعها لتنمية العلاقات بين بغداد وبكين على مختلف المستويات والصعد، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين الصديقين وتطلعاتهم، وفق البيان.

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