أراوخو يعتذر عن تصرفه امام اسبانيول

2022/02/14 | 14:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتذر الأوروجوائي رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، عن تصرفه أمام إسبانيول، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وبحسب قناة “موفيستار” الإسبانية، فإن أراوخو عندما كان على دكة بدلاء برشلونة، اقترب من ميلاميد لاعب إسبانيول بعد طرده، ليوبخه بعد مشادته مع جيرارد بيكيه.

والتقطت الكاميرات أراوخو يصيح قائلا: “إلى الدرجة الثانية..



إلى الدرجة الثانية”.

وكان إسبانيول قد هبط الموسم قبل الماضي للدرجة الثانية، ثم عاد لليجا مطلع الموسم الحالي.

وكتب أراوخو بعدها عبر حسابه على “إنستجرام”: “أريد أن أعتذر لكل إسبانيول، عن التصرف المؤسف الذي بدر مني الليلة..



كل شيء كان نتيجة التوتر الذي حدث خلال مباراة ديربي قوية”.

وأضاف: “أعتبر نفسي شخصًا يحترم المشجعين والأندية المنافسة، لذا لست فخورًا بما حدث”.

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