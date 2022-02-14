2022/02/14 | 14:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واع حصل التدريسي في كلية الهندسة بجامعة ميسان مشتاق عبد الكريم حسين، اليوم الاثنين، على براءة اختراع لتصميم وتصنيع جهاز مؤتمت جديد لاختبار مقاومة الخدش للمواد البوليمرية.وقال مدير إعلام الجامعة ليث صبار الكعبي، لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "التدريسي في كلية الهندسة المدرس مشتاق عبد الكريم حسين حصل على براءة اختراع لتصميم وتصنيع جهاز مؤتمت جديد لاختبار مقاومة الخدش للمواد البوليمرية لتحديد خواصها السطحية".وأضاف أن "براءة الاختراع، التي منحها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الى اختبار مقاومة الخدش (scratch resistance test) الذي يعتبر أحد أهم الاختبارات التي تجري على المواد البوليمرية لتحديد خواصها السطحية ليتسنى بعد ذلك للباحثين والمصنعين إمكانية ابتكار طرق ومعالجات لتحسين تلك الخواص".وأشار إلى أن "براءة الاختراع، تضمنت تصميم وتصنيع جهاز مؤتمت لاختبار مقاومة الخدش وحساب معامل الاحتكاك للمواد البوليمرية من مواد متوفرة في الأسواق المحلية وبعضها تم تصنيعه في الورش الميكانيكية المحلية، حيث يتكون الجهاز من أربعة أجزاء رئيسية، وهي الأجزاء الميكانيكية اجزاء الية الخدش والأجزاء الكهربائية والإلكترونية وبرنامج التشغيل والتحكم بالجهاز".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميساني يحصل على براءة اختراع عن تصنيع جهاز مؤتمت جديد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميساني يحصل على براءة اختراع عن تصنيع جهاز مؤتمت جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).