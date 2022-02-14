ديالى تطيح بالعزاوي.. خلافات جديدة تضرب “السيادة” حول بديل كمبش

2022/02/14 | 14:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشف مصدر سياسي، الاثنين، عن بروز خلافات جديدة تضرب تحالف السيادة حول تسمية مرشح بديل لرئيس ديوان الوقف السني.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/، انه “برز توافق مبدئي برز بين كل مكونات تحالف السيادة حول تغيير رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش وتم طرح 6 اسماء حتى الان الا ان تكتل الخنجر […]

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