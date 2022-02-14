تطور المجتمع ظاهرة تفرضها حتمية التاريخ - فلاح أمين الرهيمي

2022/02/14 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن ديناميكية الحياة وتقدمها وتطورها تدفع مسيرة التاريخ إلى أمام لأن ليس من طبيعتها الجمود والثبات على وتيرة واحدة وإنما حسب طبيعتها وتكيفها بعضها مع بعض بصورة متبادلة تخضع لقوانين من التناقض والصراع موضوعية مستقلة وخارج إرادة الإنسان تعبر عن الضرورة التاريخية في التقدم والتطور ..



وهذه القوانين علمية تمثل العلاقات الضرورية بين الحوادث وحركات التطور التي تجري مستقلة عن إرادة الإنسان ..



فالقانون إنما ......





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