كونتي يحذر من استحالة تأهل فريقه إلى دوري أبطال أوروبا

2022/02/14 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام هوتسبير، من استحالة تأهل فريقه إلى دوري أبطال أوروبا، في ظل النتائج الباهتة في الأونة الأخيرة.

وتكبد توتنهام الهزيمة الثالثة على التوالي في البريميرليج، أمس الأحد، بالخسارة أمام وولفرهامبتون (2-0).

وذلك بعدما تفادي السبيرز الهزيمة في 9 مباريات متتالية، منذ وصول كونتي، ليتبعد الفريق الآن بخمس نقاط عن وست هام الرابع، مع خوض توتنهام 3 مباريات أقل.

وقال كونتي، في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس”: “عندما تخسر مباراتين على ملعبك، وأخرى أمام تشيلسي، بالنسبة لفريق يرغب في التأهل إلى دوري الأبطال، يكون هذا الهدف مستحيلًا”.

وأضاف: “نعرف أننا بحاجة للقتال لبناء شيء مهم..



لكن يجب معرفة الموقف الذي نمر به، ربما يتوجب على الجماهير عدم الشعور بالإحباط ومواصلة دعمنا”.

واستكمل المدرب الإيطالي: “اللاعبون يحتاجون لإيجاد الأجواء المناسبة، وعدم الشعور بالضغط لصعوبة الوصول إلى الهدف..



يجب أن نتحلي بالواقعية، وعلى الجماهير الصبر وانتظار إعادة البناء، حتى نصل إلى المكانة التي اعتادوا التواجد بها في السابق”.

وختم: “نحن نعمل بقوة، وهناك التزام تام..



لكن هذا ليس كافيًا للتنافس، وعلينا الانتظار”.

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