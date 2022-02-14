بحضور 50 ألف مشجع.. إقامة لقاء مصر والسنغال في ستاد القاهرة

2022/02/14 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، محمد حلمي مشهور، أنهم سيقدمون كل الدعم والمساندة للجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش، قبل مباراتي السنغال في الملحق المؤهل لكأس العالم.

وقال مشهور في تصريحات متلفزة “اتفقنا على إقامة مواجهة مصر والسنغال في ستاد القاهرة الدولي، بحضور 50 ألف مشجع”.

وأضاف “من اليوم الأول لمجلس الإدارة برئاسة جمال علام، كان هناك أحاديث مع كيروش لحصد كأس الأمم الأفريقية”.

ونوه “أوضحنا أهمية الاشتراك في البطولة لكون مصر دولة رائدة في الاتحاد الأفريقي، وأنها أكثر دولة حققت اللقب”.

وتابع “كيروش كان يسعى لحصد اللقب، وقبل السفر أبلغنا بأنه يرغب في خوض 7 مباريات بكأس الأمم، وذلك يعني أنه يطمح لبلوغ النهائي”.

وزاد “لن ننسى الدور الذي قام به محمد صلاح في دعم ولم شمل اللاعبين، وكذلك حضور الجماهير إلى الكاميرون”.

وأتم “كيروش طلب توفير مكان للتدريب في ستاد وليس بملعب مفتوح، بجانب إقامة لقاء السنغال بستاد القاهرة، وطلب من طاقمه المعاون، حضور جميع المباريات، وأبلغهم أن باب المنتخب مفتوح لأي عنصر”.

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