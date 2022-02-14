ايران: لا يوجد طريق مغلق في مفاوضات فيينا

2022/02/14 | 14:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، الاثنين، أنه لا يوجد طريق مغلق في مفاوضات فيينا، لافتا الى ان ايران اتخذت قراراتها السياسية منذ اعوام وبقيت في الاتفاق النووي وهي الان بانتظار استلام الرد على مقترحاتها من قبل الاطراف الغربية.وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي حول المفاوضات الجارية في فيينا: لا […]

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