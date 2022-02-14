الأهلي المصري يتلقى نبأ سارا قبل مواجهة الهلال السوداني

2022/02/14 | 14:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ زف الإعلامي المصري أحمد شوبير، مفاجأة سارة لعشاق جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، بشأن حارس مرمى وقائد “المارد الأحمر” محمد الشناوي.وقال شوبير في برنامجه الإذاعي عبر “أون سبورت إف إم”: “محمد الشناوي سيلعب مباراة الأهلي والهلال السوداني المقبلة بدوري أبطال إفريقيا”.وأضاف: “قابلت الشناوي في الإمارات، وتحدثت معه وأكد […]

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