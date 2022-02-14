الجمارك تعلن صدور قرارات قضائية بشأن 1800 سيارة

2022/02/14 | 14:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، عن دعم دوائر الدولة بـ1800 سيارة، مبينةً، أن ذلك جاء بهدف سد النقص الحاصل بالدوائر.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، إنه “تم دعم دوائر الدولة بـ1800سيارة تمّت مصادرتها سابقاً وصدرت بشأنها قرارات قضائية”.وأضافت، أن “إجراءات المصادرة تمت وفق المادتين 262 و263 من قانون الجمارك […]

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