الكاظمي يؤكد حرص الحكومة على تفعيل الاتفاقية الإطارية العراقية – الصينية

2022/02/14 | 14:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الاثنين، السفير الصيني في بغداد بمناسبة انتهاء مهام عمله, وأكد حرص الحكومة على تفعيل الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، والتنسيق العالي بين البلدين في تنفيذ كامل فقراتها.

كما أبدى الكاظمي ترحيب الحكومة العراقية بالشركات الصينية وتقديم التسهيلات اللازمة لها، وأكد تطلع العراق لتطوير العلاقات مع الصين وتتويجها بالمزيد من التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات, من جانبه أكد السفير الصيني دعم حكومة بلاده للعراق وتطلعها لتنمية العلاقات بين البلدين.

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