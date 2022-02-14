إصابات بتدافع بين المحتجين والأمن أمام ديوان محافظة ذي قار

2022/02/14 | 14:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تظاهر العشرات من اهالي كرمة بني سعيد جنوبي الناصرية ،اليوم الاثنين، امام مبنى ديوان محافظة ذي قار للمطالبة بتحسين الخدمات وانشاء مستشفى بعد ان ارتفع عدد سكان القضاء الى أكثر من تسعين ألف نسمة.

وأظهرت صور وردت من الناصرية تعرض عدد من المتظاهرين الى اصابات اثناء محاولة تفريقهم من قبل القوات الأمنية.

وكان المتظاهرون قد طالبوا خلال تجمعهم أمام مبنى ديوان محافظة ذي قار بتحسين الخدمات والبنى التحتية في منطقتهم اسوة بباقي مناطق المحافظة من انشاء طرق وغيرها من المشاريع الخدمية حيث أكد الاهالي أن القضاء مهمل ولم يشهد منذ مدة طويلة إقامة أي مشروع خدمي جديد.

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