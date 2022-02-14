2022/02/14 | 14:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -OKsfXogYYU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اهالي قضاء "كرمة بني سعيد" في محافظة ذي قار ينظمون تظاهرة امام مبنى ديوان المحافظة لتحسين الخدمات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اهالي قضاء "كرمة بني سعيد" في محافظة ذي قار ينظمون تظاهرة امام مبنى ديوان المحافظة لتحسين الخدمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).