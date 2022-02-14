بريطانيا: الغزو الروسي على أوكرانيا أصبح وشيكا جدا

2022/02/14 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

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اعرب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي ،اليوم الاثنين، عن مخاوفه من أن الغزو الروسي ل‍أوكرانيا أصبح وشيكا جدا، نظرا لتعداد القوات الروسية المنتشرة على الحدود.

هيبي أشار الى ان بلاده ستؤيد أوكرانيا إذا قررت التخلي عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو في ظل خطر الغزو الروسي الوشيك ، داعيا الى عدم المساس بسيادة أوكرانيا في أي تسوية او حلول سياسية.

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