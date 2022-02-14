2022/02/14 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يجري زيارة إلى محافظة النجف

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