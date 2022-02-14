الكمارك تعلن عن صدور قرارات قضائية بشأن 1800 سيارة

2022/02/14 | 15:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، عن دعم دوائر الدولة بـ1800 سيارة، مبينةً، أن ذلك جاء بهدف سد النقص الحاصل بالدوائر.وقالت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تم دعم دوائر الدولة بـ1800سيارة تمّت مصادرتها سابقاً وصدرت بشأنها قرارات قضائية”، مشيرةً الى أن “إجراءات المصادرة تمت وفق المادتين 262 و263 من […]

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