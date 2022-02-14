الشرطة الاتحادية تضبط 20 طنا من مادة اليوريا في بغداد

2022/02/14 | 15:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن ضبط عجلة محملة بـ20 طنا من مادة اليوريا جنوب شرقي بغداد.وقالت القيادة في بيان، إن “تمكنت قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الاول التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في منطقة (المدائن ) جنوب شرق بغداد وضمن قاطع مسؤولية الفوج الاول من […]

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