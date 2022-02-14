العراق..صراع الديمقراطية والأقوياء

2022/02/14 | 15:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد حسن الساعدي الحديث عن الديمقراطية طويل وشائك ، ولا بد لنا أن نركز على العلاقة التي تربط الحاكم بالمحكوم ، وما ينتج عنها من إشكاليات كثيرة ملموسة و فاعلة للأخذ بها منهجا للحكم ، ففي ضوء الأوضاع التي تعيشها الأنظمة الحاكمة في الدول العربية ، لا بد من الحديث عن الأشكال المختلفة […]

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