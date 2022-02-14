2022/02/14 | 15:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/أصدرت مديرية تربية كركوك، اليوم الاثنين، قراراً يتعلق بالحراس الليليين من ناحية السكن والبقاء داخل بناية المدرسة.وذكرت تربية كركوك، عبر وثيقة حصلت وكالة ايرث نيوز، على نسخة منها إن “نتيجة لحدوث بعض المشاكل المتعلقة بالحراس الليلين من ناحية السكن والبقاء داخل بناية المدرسة”.واضافت، “تقرر على ادارات المدارس كافة تزويد قسم الادارة المتابعة […]

ظهرت المقالة بالوثيقة..



تربية كركوك تصدر قراراً يتعلق بالحراس الليليين أولاً على ايرث نيوز.

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