الأورومتوسطي: استمرار الانتهاكات في العراق على خلفية تشابه الأسماء إهمال حكومي معيب

2022/02/14 | 15:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحث الأورومتوسطي السلطات العراقية على ضرورة تفعيل الطرق الحديثة في التعرف على المطلوبين والمشتبه بهم .

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