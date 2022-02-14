حزب طالباني يتحرك قضائيا على رئيس البرلمان

2022/02/14 | 15:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، الاثنين، أن نواب حزبه في البرلمان سيتقدمون بدعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية.وقال سورجي لوكالة / المعلومة/ إن “نواب الاتحاد الوطني سيتقدمون بدعوى لدى المحكمة الاتحادية ضد هيئة رئاسة البرلمان لفتحها باب الترشيح لرئاسة الجمهورية”.وأضاف أن “فتح باب الترشيح مجددا هو سياسي ومخالف للقانون والدستور، […]

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