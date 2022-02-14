ولادة خنزير أرض يشبه شخصية بأفلام

2022/02/14 | 15:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول خنزير أرض يولد في حديقة حيوانات تشيستر بإنجلترا سُمّي دوبي "لتشابهه الخارق" مع إحدى شخصيات سلسلة أفلام "هاري بوتر".

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