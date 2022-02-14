رعب التوقعات النيابية.. ما الذي سيحدثه التوتر بميسان على المحافظات الأخرى بالعراق؟ - عاجل

2022/02/14 | 15:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

حذر أعضاء في مجلس النواب، اليوم الاحد، من إنتقال ظاهرة التوتر الأمني في محافظة ميسان لمحافظات أخرى في حال عدم استمرار الارتباك السياسي.

وقال النائب حيدر شيخان في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "توتر الأوضاع الامنية في ميسان ازداد بسبب التوتر السياسي بين الفرقاء السياسيين".

وأضاف أن "الأحداث التي شهدتها ميسان لا يستبعد أنها تنتقل إلى محافظات أخرى لو أستمر الارباك وعدم الإتفاق السياسي".

وتابع شيخان: "على الكتل السياسية ان تقرر تواجدها في الحكومة المقبلة فمن يريد ان يشترك عليه ان يتفق مع شركائه ومن يريد ان يتجه الى المعارضة عليه ان يؤمن بهذه الطريقة وان يتجه للمعارضة ولا يضع الشارع في موقف الاحتكاك والصراع".

وطالب: "الأجهزة الأمنية بالعمل بكل مهنية واحترافية والابتعاد عن التوجهات والمواقف السياسية فدورها الأول حماية المواطنين والوطن".

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